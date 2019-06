—Esta muy complicado el país, se nota. A mí lo que me duele es que no se pueda trabajar a futuro con un proyecto de país. Que no se unan. O lo que ha pasado en el último tiempo, que el Gobierno invita a los otros a que vengan. El gesto era apenas asumís llamás a todos para que se unan en un proyecto en conjunto en algunas cosas. En un montón tal vez no nos podemos poner de acuerdo, pero hay unos puntos que sí. Y los que no se quieren poner de acuerdo, quedan expuestos. Y no hacerlo como una acción de campaña. Eso es lo que me duele. Sé que si el Gobierno no va a ganar los otros que vengan, sean quienes sean, van a hacer exactamente lo mismo, van a hacer borrón y cuenta nueva, y van a empezar de cero. Eso me duele del país, tal vez desde la época de Frondizi, estamos hablando hace mucho tiempo que no hay una política de Estado como proyecto de país. Y ahí está la bronca, el dolor de decir la frase, que yo no la digo pero que se escucha: "Este país no tiene solución". Todavía no veo cómo que se encamina esto. Muchas veces lo que vemos arriba, en los funcionarios, también se ve abajo. Hay una idiosincrasia en algunos sentidos del argentino que nos lleva a caer siempre en el mismo error y a no tener memoria. Nosotros vimos el "Que se vayan todos" y hoy por hoy, en un año de elecciones, muchos de esos siguen estando. Muchas veces los que votamos no tenemos la memoria y los que están en esos cargos se aprovechan que nosotros no tenemos memoria o nos conformamos con esa limosna que se da y no pensar a largo plazo. Y ahí está tal vez el dolor que yo siento de no poder cambiar eso.