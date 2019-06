Como tantas chicas del interior se instalaron en una pensión, extrañaban pero estaban dispuestas a quedarse. Beatriz recordó que en un desfile en su provincia había conocido a una modelo que le prometió ayudarla, una tal… Susana Romero, la infernal morocha -que ya era muy conocida en el mundo del modelaje- le dio una mano. Susana tenía varios desfiles por día y una tarde que le coincidían dos le pidió a Beatriz que la reemplazara. "Cuando llegué saludé pero no me contestó nadie, me miraron de arriba a abajo. Dije que era el reemplazo de Romero, y empezaron a los gritos, que cómo que no iba, que quién era yo, que quién me conocía. Me dieron una malla para probarla y me quedaba perfecta. Me aceptaron y empecé a desfilar con top models. Se usaba que salieran serias, pero yo salí con mi sonrisa y les encantó, me recontra aplaudieron y desde ahí empecé a hacerme un lugar en el medio".