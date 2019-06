No era la primera vez que Noelia Ferriols le hacía ese pedido a Beatriz Salomón. La última fue a mediados de 2018 cuando la actriz se sentó con su hija mayor para comunicarle el diagnóstico que, rato antes, le había dado el médico: cáncer de colon. Esas tres palabras que tienen un significado clínico, pero muchos otros emocionales: sorpresa, indignación, tristeza, impotencia, dolor, esperanza. Y aquel ruego de Noelia: "Ay, mamá, no me dejes sola…".