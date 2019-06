Con Susana Fontana construyó una amistad sólida y fuerte. Cuando la periodista falleció, víctima de un cáncer, un conmovido Avilés dijo en el inicio del programa Convicciones: "Lo que no quiero decir es que la función debe continuar. Estamos acá porque nos gusta hacer el programa. Hoy no teníamos ganas de hacerlo, pero se debe hacer. Si después de estar 40 años trabajando juntos algo aprendí de Susana es que ella no perdonaría que no se hiciera el programa".