Por la competencia del rating en un día que año tras año se vuelve más competitivo, confiesan no preocuparse. Por lo menos Paulo dice que el primer programa ya lo vio "como 80 veces" y que no va a seguir el minuto a minuto. Y Mauro, por su parte, cuenta: "No sé si es bueno o malo que el programa salga un domingo. Creo que hay mucha gente que por ahí no le gusta el fútbol y siente el atractivo de este contenido. Acá hay mucho laburo invertido. Lo único que quiero es mirarlo y disfrutarlo".