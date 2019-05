"Me parece un chiste todo esto. Yo nunca me manifesté como militante. He ido a algunos actos, por supuesto, a las marchas por el 24 de marzo, a las marchas feministas, pero nunca me manifesté militante kirchnerista, como se dijo muchas veces. No trabajé más durante el gobierno de Néstor y Cristina, nunca sentí que estaba protegida por nadie. Todo esto creo que divide aún más a los argentinos y favorece a la grieta, cosa que es horrible. Ponerse en un lugar o en otro, enemistarse por sus pensamientos, por su ideología. Nos pone como enemigos, eso es muy feo y estimular esa enemistad me parece peligroso", concluyó.