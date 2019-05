La historia de la TV está plagada de series que no supieron frenar a tiempo, por lo que la idea de los jefes Weiss y Benioff podría haber sido acertadísima, si no fuera porque hoy los mismos actores se quejan de cómo terminaron despachando a sus personajes (sucedió con Conleth Hill -Varys- y Nathalie Emmanuel -Missandei-). Las cosas parecen suceder siguiendo una especie de lista de supermercado de amoríos express, batallas y muertes, mientras que esos momentos de desarrollo de personajes, de intercambios como los que vimos en A Knight of the Seven Kingdoms no tienen lugar. Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa Stark y todos los suyos avanzan por la trama cual Pacman. La serie nunca se vio tan bien y nunca fue tan espectacular en cuanto a dirección y efectos como en The Long Night y The Bells, pero a la vez nunca se sintió tan vacía.