En 2011 ya vivíamos lo que se conoce como una nueva "golden age" de la televisión, con títulos prestigiosos y queridos como Breaking Bad y Mad Men al aire, ambos productos de AMC que le deben mucho a la escuela HBO. Por ahí pasaba la charla "seria" sobre la pequeña pantalla, mientras que por otro carril crecían las series de "nicho" como The Walking Dead. La fantasía, ciencia ficción y terror estaban listas para dar el gran paso hacia el mainstream total, para acaparar el discurso, tal como en el cine lo lograron Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter y Marvel. Lo que antes era de culto ahora sería colectivo, sólo se necesitaba un gran show que reuniera a todos. El ejército de fans ya cautivos esperaba online desde que en 2007 anunciaron que Canción de Hielo y Fuego (A Song of Ice and Fire, tal como se llama la saga) iba a ser adaptada, preparados para salir a predicar la palabra del gran Martin.