Eso vimos en "A Knight of the Seven Kingdoms", el segundo episodio de la octava temporada, el verdadero principio del fin. Sí, antes tuvimos "Winterfell", pero funcionó casi a modo de prefacio. Este fue el capítulo de los encuentros que van más allá, las charlas que se debían, las heridas que no cerraron y las promesas por las que continuar. La semana que viene veremos la gran batalla del Norte, ese enfrentamiento entre vivos y muertos en el que los protagonistas prometen caer como moscas. Eso también es Game of Thrones, eso la convirtió en fenómeno, en meme y trending topic (como ayer en Argentina, que tenía a Arya y Brienne en los primeros puestos y cuatro más entre los siguientes diez), pero lo que la hace distinta, lo que sostiene las tormentas de espadas, los choques de reyes y las danzas de dragones son esas "pequeñas" escenas con un puñado de personajes charlando y cantando frente al fuego. Ellos, sus vicios, sus pasiones y vínculos son la fuerza vital de la serie.