Madres de Soacha defendieron el mural cerca de la finca de Álvaro Uribe: “7.837 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas”

crédito Álvaro Uribe Vélez / red social X

Un mural pintado cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Rionegro (Antioquia), desató una confrontación entre simpatizantes y opositores del exmandatario.

El cruce, registrado en videos de celulares y difundido en redes sociales, reactivó el debate sobre el legado de su gobierno y el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

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La “intervención artística”, como la nombraron los simpatizantes del Pacto Histórico, realizada el martes 19 de mayo, incluyó un mensaje que recordaba los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, de acuerdo con los datos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estas muertes constituyen uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano, en el que jóvenes, en su mayoría pobres o discapacitados, fueron ejecutados y luego presentados como guerrilleros caídos en combate, a cambio de recompensas o beneficios.

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Por lo anterior, la asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) se refirió a lo ocurrido, luego de responder a una publicación en la que se alteró con ayuda de la inteligencia artificial (IA), y en la que se observa a Uribe con brocha en mano tapando el mural, acompañado de la leyenda: “sufro porque las cifras son reales y soy culpable”.

Al respecto, desde Mafapo se precisó en el mensaje que publicaron desde su cuenta de X el 20 de marzo de 2026: “No podrán borrar de sus memorias +7837 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas en combate”.

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El acto fue acompañado por organizaciones sociales, colectivos de víctimas, medios alternativos y defensores de derechos humanos.

El representante a la Cámara electo Hernán Muriel, del Pacto Histórico, participó en la movilización, explicando que el objetivo era “hacer pedagogía de la memoria con la cifra de los 7.837 falsos positivos que arrojó la JEP”.

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Ante la presencia de los manifestantes, el expresidente Uribe suspendió su agenda en Medellín y regresó a su casa en Rionegro.

Desde su cuenta en la red social X, denunció la movilización como una “provocación de violencia”, atribuyendo la acción al parlamentario Muriel y vinculándola con “votos impuestos por el terrorismo”.

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Uribe afirmó que este tipo de actos son promovidos por el senador Iván Cepeda, a quien calificó como “vocero de grupos terroristas”, y advirtió a sus seguidores del Centro Democrático a mantener la calma pero responder con firmeza ante cualquier agresión.

Al llegar a su residencia, Uribe fue visto cubriendo el mural con rodillo y pintura, denunciando que la protesta afectaba a su familia.

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“Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia hay que enfrentarlos. Esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero, Iván Cepeda. Colombianos, esto es un preludio del Gobierno de Cepeda”, expresó el exmandatario.

Por su parte, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, declaró al medio MiOriente que, si bien la administración local respeta el derecho a la protesta, el mural se pintó en una obra pública en construcción, lo que constituye un uso indebido de la infraestructura pública y un acto de provocación hacia el expresidente y los vecinos del sector.

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