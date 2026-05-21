Colombia

Madres de Soacha defendieron el mural cerca de la finca de Álvaro Uribe: “7.837 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas”

El episodio se presentó el 19 de mayo en la antesala de las elecciones presidenciales

Guardar
Google icon
crédito Álvaro Uribe Vélez / red social X
crédito Álvaro Uribe Vélez / red social X

Un mural pintado cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en Rionegro (Antioquia), desató una confrontación entre simpatizantes y opositores del exmandatario.

El cruce, registrado en videos de celulares y difundido en redes sociales, reactivó el debate sobre el legado de su gobierno y el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.

PUBLICIDAD

La “intervención artística”, como la nombraron los simpatizantes del Pacto Histórico, realizada el martes 19 de mayo, incluyó un mensaje que recordaba los casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, de acuerdo con los datos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estas muertes constituyen uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano, en el que jóvenes, en su mayoría pobres o discapacitados, fueron ejecutados y luego presentados como guerrilleros caídos en combate, a cambio de recompensas o beneficios.

PUBLICIDAD

Por lo anterior, la asociación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) se refirió a lo ocurrido, luego de responder a una publicación en la que se alteró con ayuda de la inteligencia artificial (IA), y en la que se observa a Uribe con brocha en mano tapando el mural, acompañado de la leyenda: “sufro porque las cifras son reales y soy culpable”.

Al respecto, desde Mafapo se precisó en el mensaje que publicaron desde su cuenta de X el 20 de marzo de 2026: “No podrán borrar de sus memorias +7837 jóvenes presentados ilegítimamente como bajas en combate”.

El acto fue acompañado por organizaciones sociales, colectivos de víctimas, medios alternativos y defensores de derechos humanos.

El representante a la Cámara electo Hernán Muriel, del Pacto Histórico, participó en la movilización, explicando que el objetivo era “hacer pedagogía de la memoria con la cifra de los 7.837 falsos positivos que arrojó la JEP”.

Ante la presencia de los manifestantes, el expresidente Uribe suspendió su agenda en Medellín y regresó a su casa en Rionegro.

Desde su cuenta en la red social X, denunció la movilización como una “provocación de violencia”, atribuyendo la acción al parlamentario Muriel y vinculándola con “votos impuestos por el terrorismo”.

Uribe afirmó que este tipo de actos son promovidos por el senador Iván Cepeda, a quien calificó como “vocero de grupos terroristas”, y advirtió a sus seguidores del Centro Democrático a mantener la calma pero responder con firmeza ante cualquier agresión.

Al llegar a su residencia, Uribe fue visto cubriendo el mural con rodillo y pintura, denunciando que la protesta afectaba a su familia.

“Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia hay que enfrentarlos. Esto todo es estimulado por los grupos terroristas y su vocero, Iván Cepeda. Colombianos, esto es un preludio del Gobierno de Cepeda”, expresó el exmandatario.

Por su parte, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, declaró al medio MiOriente que, si bien la administración local respeta el derecho a la protesta, el mural se pintó en una obra pública en construcción, lo que constituye un uso indebido de la infraestructura pública y un acto de provocación hacia el expresidente y los vecinos del sector.

Temas Relacionados

Mural cerca a fincaÁlvaro Uribe VélezMafadoMadres de SoachaFalsos positivos7.837 jóvenesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luis Almagro, exsecretario General de la OEA, se sumó a la campaña de Paloma Valencia

La candidata presidencial del Centro Democrático ha recibido respaldo de partidos políticos y de figuras del fútbol en el marco de las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026

Luis Almagro, exsecretario General de la OEA, se sumó a la campaña de Paloma Valencia

El fenómeno de El Niño ya impacta el sistema eléctrico Colombiano, reconoció el ministro de Minas: “Va a ser el más duro de los últimos 30 años”

El funcionario aseguró que el fenómeno ya se siente en el país al aumentar la demanda de energía y reducir la disponibilidad hídrica

El fenómeno de El Niño ya impacta el sistema eléctrico Colombiano, reconoció el ministro de Minas: “Va a ser el más duro de los últimos 30 años”

Radican recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada por presunto prejuzgamiento en el caso de la encuestadora Atlas Intel

El representante a la Cámara, Alejandro Toro, solicitó al Consejo Nacional Electoral apartar al magistrado del caso por considerar que anticipó públicamente una posición antes de una decisión oficial

Radican recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada por presunto prejuzgamiento en el caso de la encuestadora Atlas Intel

Estos son los jugadores de la Liga BetPlay que están a un paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia presentó la lista de 55 jugadores preconvocados para cumplir con el requerimiento de la FIFA, y cinco pertenecen a la liga colombiana

Estos son los jugadores de la Liga BetPlay que están a un paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Un hombre de 74 años que no tiene carro y ni siquiera tiene licencia acumula comparendos por más de $15 millones: “Por allá no he estado nunca”

La denuncia la dio a conocer el afectado, que aseguró que la mayoría de las multas figuran en Cali, una ciudad que no visita desde que tenía 20 años

Un hombre de 74 años que no tiene carro y ni siquiera tiene licencia acumula comparendos por más de $15 millones: “Por allá no he estado nunca”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

El ELN liberó a siete personas secuestradas en Arauca: los señaló de hacer supuestas labores de inteligencia

Autoridades confirmaron la captura de ‘Odin’, cabecilla del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño

ENTRETENIMIENTO

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: estaría relacionado con la salud mental del actor

Fabián Ríos pidió oraciones para su compañero de ‘Sin senos sí hay paraíso’, Francisco Bolívar: estaría relacionado con la salud mental del actor

Daniela Ospina contó la difícil experiencia que vivió con su hija Salomé: sufrió una alergia provocada por productos de belleza promocionados en redes sociales

Alejandra Salguero compartió sentido mensaje por el fin de su relación con Tebi Bernal: “La vida nos enseña”

La creadora de contenido ‘Valentina Mor’ fue capturada de nuevo por drogar a extranjeros en Medellín y Cartagena para robarlos: “Se burlaba de las autoridades en redes sociales”

Andrés Cepeda relató que tuvo una experiencia paranormal durante su gira en Estados Unidos: “Me estaba tocando el hombro”

Deportes

Samuel Martínez, figura de la selección Colombia Sub-17, estaría en el radar de gigante de Europa: esto se sabe

Samuel Martínez, figura de la selección Colombia Sub-17, estaría en el radar de gigante de Europa: esto se sabe

Estos son los jugadores de la Liga BetPlay que están a un paso de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esto cuesta la moneda coleccionable para los colombianos que asistan a los partidos de la Selección en México durante el Mundial FIFA 2026

Técnico de Portugal, rival de Colombia, apeló a una superstición para el Mundial 2026: “Puede traer algo muy bueno”

Etapa 12 del Giro de Italia: Sorpresiva victoria de Alec Segaert en el sprint; Egan Bernal llegó con el pelotón