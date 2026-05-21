Colombia

Luis Almagro, exsecretario General de la OEA, se sumó a la campaña de Paloma Valencia

La candidata presidencial del Centro Democrático ha recibido respaldo de partidos políticos y de figuras del fútbol en el marco de las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026

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Paloma Valencia - crédito Campaña Paloma Valencia
Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, advirtió que Colombia enfrenta una elección “imperfecta” por la pérdida de control territorial del Estado y expresó su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito Campaña Paloma Valencia

La campaña presidencial de Paloma Valencia recibió un respaldo internacional tras la adhesión de Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien manifestó su apoyo en un acto realizado en Bogotá el 21 de mayo de 2026.

En su intervención, Almagro advirtió sobre los riesgos democráticos que enfrenta Colombia en el actual proceso electoral y calificó la contienda como una “elección imperfecta”.

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El exjefe del organismo hemisférico alertó sobre la pérdida de control territorial del Estado colombiano y el avance de grupos ilegales en diversas regiones del país. “En 213 municipios las elecciones no van a ser libres, ni justas, ni transparentes porque están bajo control del crimen organizado y de grupos ilegales”, declaró Almagro. Sostuvo que la presión de actores armados y el debilitamiento institucional constituyen señales preocupantes para la democracia.

Almagro advirtió sobre los riesgos democráticos que enfrenta Colombia en el actual proceso electoral y calificó la contienda como una “elección imperfecta” - CRÉDITO Bienvenido Velasco/EFE
Almagro advirtió sobre los riesgos democráticos que enfrenta Colombia en el actual proceso electoral y calificó la contienda como una “elección imperfecta” - CRÉDITO Bienvenido Velasco/EFE

Durante su respaldo público, Almagro señaló que la situación actual de Colombia presenta similitudes con procesos de deterioro institucional observados en otras naciones de la región. “Cuando el Estado deja de controlar cabalmente el territorio y pierde el monopolio del uso de la fuerza, ese Estado está en problemas”, expresó el exsecretario general de la OEA.

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El apoyo a la candidatura de Paloma Valencia se fundamentó en la percepción de que ella representa “la mejor opción” para recuperar la fortaleza institucional y restablecer el control estatal en el territorio nacional. “Paloma Valencia es la persona que tiene capacidad institucional, responsabilidad institucional y posibilidades de recuperar la paz para Colombia. Ese proceso solamente lo puede garantizar ella”, afirmó Almagro durante el evento.

El exsecretario de la OEA también destacó la trayectoria política de la aspirante presidencial del Centro Democrático y su compromiso con la defensa de las instituciones. Hizo referencia a la necesidad de construir soluciones “reales e institucionales” ante los desafíos actuales. “No solamente en primera vuelta sino también en segunda vuelta, Paloma Valencia es la mejor candidata. Es la persona con más fortaleza para defender la democracia colombiana”, añadió.

Por su parte, Paloma Valencia agradeció el respaldo de Luis Almagro y se refirió al contexto que vive el país en materia de seguridad y democracia. “Nos preocupa la creciente impresión que tenemos los colombianos de que este es un gobierno que tiene un acuerdo tácito con los violentos. Hoy tenemos más de 213 municipios bajo control de grupos ilegales”, indicó la candidata.

Paloma Valencia agradeció el respaldo de Luis Almagro y se refirió al contexto que vive el país en materia de seguridad y democracia - crédito Luisa González/REUTERS
Paloma Valencia agradeció el respaldo de Luis Almagro y se refirió al contexto que vive el país en materia de seguridad y democracia - crédito Luisa González/REUTERS

Valencia expuso su preocupación por las presiones hacia la oposición, los ataques a líderes políticos y los riesgos que afectan las garantías electorales. Recordó el asesinato del senador Miguel Uribe y subrayó la importancia de proteger la institucionalidad democrática. “El Centro Democrático es un partido que ha dado la batalla y ha puesto su sangre en defensa de la democracia colombiana”, sostuvo.

El encuentro concluyó con una convocatoria a fortalecer las instituciones y asegurar la realización de elecciones libres, frente a los desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país.

Recientemente, cuatro referentes históricos de Independiente Santa Fe confirmaron su respaldo a la candidatura presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Entre ellos figuran dos exjugadores que lograron el título de la Copa Sudamericana en 2015 con el club capitalino. Leider Preciado, Agustín Julio, Yulián Anchico y Juan Daniel Roa expresaron públicamente su apoyo a la aspiración presidencial de Paloma Valencia.

Según el comunicado de la campaña, los exfutbolistas consideran que Colombia requiere fortalecer la seguridad, el liderazgo y la esperanza. El comunicado afirma: “En el fútbol aprendimos que los partidos difíciles se ganan con disciplina, liderazgo y trabajo en equipo. Colombia necesita volver a creer y volver a unirse”.

Preciado es reconocido como uno de los goleadores históricos de Santa Fe y ha sido considerado un referente ofensivo tanto del club como de la Selección Colombia. En su carrera, participó en el Mundial de Francia 1998 y convirtió el gol de la victoria ante Túnez. Por su parte, Agustín Julio es recordado por su trayectoria como arquero y por su papel de liderazgo dentro del equipo bogotano.

Cuatro históricos del plantel cardenal oficializaron su respaldo a la candidatura, destacando la necesidad de recuperar seguridad y esperanza en Colombia - crédito Cristián Bayona/Colprensa
Cuatro históricos del plantel cardenal oficializaron su respaldo a la candidatura, destacando la necesidad de recuperar seguridad y esperanza en Colombia - crédito Cristián Bayona/Colprensa

Yulián Anchico y Juan Daniel Roa fueron protagonistas en la obtención de títulos nacionales e internacionales, incluida la Copa Sudamericana. Ambos contribuyeron al fortalecimiento del plantel cardenal y a la consolidación de una generación que llevó a Santa Fe a los primeros planos del fútbol continental.

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