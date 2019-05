Aunque de perfil bajo, Marilina aprovechó el espacio para hablar de su propia percepción acerca de los premios y bancar la parada: "Cuando yo era chica estos premios eran algo imposible, eran algo para ver en la tele y a medida que fui creciendo me fui alejando de estos premios porque no representaban nada de lo que yo escuchaba ni de lo que consumían mis compañeras o compañeros, o gente de mi edad, siento que hoy en día se está haciendo un intento por acercarse y eso lo agradezco mucho, desde federalizarse –yo soy de Santa Fe- hacerlo en Mendoza me parece un gran paso, hermoso, lo siguiente es entregarle este premio a una mujer, lesbiana, lo que sea, y creo que sobre todo a una artista nueva, una artista que viene a cambiar las cosas a decir algo distinto, de otra forma y eso me parece lo más importante de todo, compitiendo con artistas de mucha carrera, empezar a hacer estos pasos me parece genial. ¡Entréguennos estos premios! ¡Dennos estos lugares que vamos a cambiar la música! Vamos a acercarlo a la juventud que es lo que hace falta para estos premios que están un poco olvidados. Les agradezco mucho".