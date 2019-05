Fanática de Michael Jackson e hincha de Boca (sí, como Ricky), hace un tiempo Martita había dicho, en diálogo con Gente, que su deseo era radicarse en Miami al cumplir 18 años. En ese momento, también declaró: "Me dicen que soy Ricardo en versión mujer. Quizás porque no me dejo pisar por nadie, como me decía papá. Y porque era la única que lo hacía callar".