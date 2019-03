"Hay veces que Gustavo me dice: 'Marta, sos muy honesta'", reveló la hija del empresario fallecido hace más de cinco años. "Muchos dicen que Martu tiene más cosas de papá", reveló su hermano. "Felipe es intenso y se enoja por cualquier cosa. Yo soy muy fría. Igual con la gente que no conozco trato de no ser tan forra. No me gusta que me abracen", se sinceró Martita.