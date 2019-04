"Me quería ir de Cuatro Cabezas porque la pasé mal y no por Mario", contó Andy en una entrevista con Elizabeth Vernacci. "Cuando hice 'Maldito Lunes', me peleé con todos y sentí que me trataron como el orto. Ese programa me quedaba grande, después de eso aprendí", agregó. Al año siguiente, Andy se negó a formar parte del regreso de CQC y ahí sí empezó el roce con Pergolini. Le dijo que no quería estar toda la vida ligado a Caiga Quien Caiga, y que iba a hacer radio pero en AM. "¿Por qué en AM?", preguntó Mario. "Para no tener problemas con vos", contestó Andy.