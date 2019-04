"A mí, por ejemplo, mi persona me ha costado. Es algo divino, yo soy muy feliz. Pero también es como que uno, con sus inseguridades, lo que es el colegio, la facultad y salir al mundo, es muy criticado. Y la verdad que sí, es algo con lo que hay que luchar, aunque no parezca. Y va más allá de lo material. Todo el mundo dice: 'No te falta nada'. Seguramente. Pero es muy difícil, en realidad. No es todo tan servido como creen", concluyó.