Mientras tanto, Allen demandó a Amazon por 58 millones de dólares por incumplimiento de contrato, ya que además la empresa se niega a estrenar su última cinta, A Rainy Day in New York, tras las denuncias reiteradas de su hija Dyla Farrow, quien lo acusa de haber abusado de ella a los 7 años. Los abogados del también actor alegan que la compañía ya estaba al tanto de las denuncias cuando contrató a Allen para filmar cuatro películas, de las cuales dos ya se estrenaron, una se filmó pero aún no se proyectó, y una cuarta quedó pendiente.