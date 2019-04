"No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia (Icardi). Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista (Luifa Galesio). Ivana no es sincera. Mauro es un gran hombre: a ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", dijo, sin poder contener el llanto, mostrándose vulnerable como pocas veces.