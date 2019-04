A dos metros de ti

Género: Romance, drama

Dirección: Justin Baldoni

Calificación: apta para mayores de 13 años

Duración: 116 minutos

Sinopsis: Cole Sprousse (conocido por su papel de Cody en Zac y Cody: Gemelos en acción) protagoniza esta historia de amor junto a Haley Lu Richardsson. Stella es una adolescente que está en estado crítico de salud por un problema en sus pulmones. La chica pasó el mayor tiempo de su vida encerrada en un hospital. Ella necesita tener el control de todo su espacio para que no le transmitan ninguna infección y su trasplante de pulmón salga bien. Will (Cole Sprousse) es todo lo contrario a Stella, no ve la hora de cumplir 18 años, desenchufarse de todos los cables y escaparse del hospital. El adolescente anhela ver el mundo real. Stella necesita que Will se mantenga alejado, una mínima cercanía entre ellos, a Stella le costaría un puesto en la lista de espera de trasplantes de pulmón. Estos dos metros pasan de ser una restricción de seguridad a un castigo ya que los dos jóvenes se enamoran pero esta mínima cercanía les costaría la vida