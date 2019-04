En el 2017 el cuarteto vocal internacional fue convocado para cantar en la investidura presidencial de la máxima figura política de los Estados Unidos pero ellos rechazaron la oferta. "Nunca nos negamos, porque hemos cantado para muchos políticos, pero en ese caso sí que dijimos que no", explicó Carlos Marín y agregó: "Ningún artista quería ir. Hay un americano en el grupo que no comparte nada con él. Bueno ni él ni ninguno de nosotros. Es un racista. Y yo como nacionalizado español a un tío que critica a lo latino no le canto. Y no fuimos".