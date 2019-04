Adrián Suar se convierte en bígamo para su regreso al cine: quiénes serán sus esposas

"Cohen vs. Rosi", "Comodines", "El día que me amen", "Apariencias", "Un novio para mi mujer", "Dos más dos", "Igualita a mí", "Me casé con un boludo" y "El fútbol o yo" están entre las películas más taquilleras del cine. Y todas fueron protagonizadas por el hombre fuerte de El Trece. ¿Cuál será la próxima?