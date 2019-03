"Me sentí muy bien arriba del escenario. Estuvimos ensayando mucho para llegar sólidos. Obviamente los nervios siempre están pero había tanta seguridad por el trabajo que hicimos que me sentía muy preparada. En el verano me fui a Los Ángeles a laburar, le metimos fuerte para llegar con álbum al Lollapalooza y lo logramos", había adelantado sobre el festival que comenzó el viernes y que termina el domingo. Se espera que hayan 100 mil personas por día y cinco escenarios por los que pasarán los más de 100 músicos que fueron convocados.