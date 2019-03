Todos ellos se presentaron en el escenario Perrys y convocaron a miles y miles de chicos. Dak1llah es una de las mujeres más queridas. Ella también "salió de la plaza" (así se define a quienes compitieron en batallas de freestyle amateurs, de barrio), y tiene su base de fans desde entonces. No es menor que se haya logrado hacer un espacio siendo mujer, no solo porque solo el 20% de toda la programación artística está conformada por mujeres, sino porque "en la plaza" -justamente- no tenían tanto espacio para competir. Lookeada de manera futurista y acompañada de bailarinas, dio su primer show en el Lollapalooza. Su canción más conocida es "Solo quiero bailar".