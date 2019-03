Cada día, la acción comenzará a las 12. El viernes 29 tendrá un Main Stage 1 de lujo que contará con los shows de Twenty Øne Piløts, Interpol, Bring Me The Horizon, Kamasi Washington y Escalandrum, mientras que Steve Aoki, Post Malone, Jorge Drexler, Portugal. The Man, Parcels y Years & Years tocarán en el Main Stage 2 y el escenario Alternative.