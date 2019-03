En diálogo con Ángel de Brito en El Espectador (CNN Radio), Dalma contó cómo eligieron el nombre de la pequeña y también dijo que por el momento prefiere "no exponerla" en la televisión o en las revistas hasta que sea un poco más grande. "No puedo creer lo que interesa que yo muestre a mi hija. Definimos con mi marido no mostrarla. Me gustaría que ella pueda decidir. No sé si va a querer tanta exposición. Mientras pueda preservarla, lo voy a hacer".