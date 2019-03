Las cosas en el día a día del actor se pusieron cada vez peor: "Bueno la obsesión se agudizó y me trajo mil problemas laborales y familiares. Mi pareja quería dormir y yo le decía que tenía que hacer un móvil desde la casa de Claudia Ciardone en Carlos Paz. Dormía con la cuca puesta esperando que me avisen del control que estaba al aire. Fueron meses de tener el auto lleno de cubos de Intrusos, de hablar con tonada Cordobesa y no solo eso, gasté más de 100.000 pesos en merchandising de Belgrano de Córdoba. Fue un infierno, ese día mi pareja me pone un ultimátum. Me acuerdo que me fui a dormir solo a un hotel".