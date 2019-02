No es la primera vez que el ex Sin Codificar usa las redes para contar su experiencia y concientizar. Hace un tiempo se había referido a la muerte de su mamá, producto de un cáncer de piel: "Lo que me gustaría es que si me seguís porque me bancás y porque siempre nos cagamos de risa, es que cuando estés al sol sin protector en hora pico (de 11 a 16) te acuerdes que por culpa eso yo me quedé sin mi vieja. Y estoy llorando mientras escribo esto".