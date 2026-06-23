Colombia

Revelan nuevos detalles del caso de la mujer que fue hallada muerta dentro de una maleta en Chapinero

El CTI analiza pasaportes, videos y movimientos alrededor del inmueble donde apareció el cuerpo, mientras reconstruye las fechas de hospedaje y el rastro de dos extranjeros que estuvieron con la joven

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La maleta fue encontrada por una de las trabajadoras del lugar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La maleta fue encontrada por una de las trabajadoras del lugar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una mujer fue encontrada muerta dentro de una maleta en una habitación de un edificio en la localidad de Chapinero, en Bogotá, el 22 de junio de 2026. El hecho causó revuelo y exigencias de justicia entre los habitantes del sector que recordaron el caso de la DJ Valentina Trespalacios.

De acuerdo con los reportes preliminares del caso, la joven fue identificada como Natalia Villalba Angarita, oriunda de Cúcuta. El hallazgo ocurrió en la jornada del lunes en el momento en el que estaba a punto de acabarse el tiempo de la reserva pagada, por lo que los empleados intentaron comunicarse con los huéspedes.

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Fue una de las trabajadoras de servicio la que llegó hasta la habitación y al no obtener respuesta decidió ingresar, según lo informado por Noticias Caracol. Aparentemente, parecía que no había nadie en el lugar, pero escuchó la llave del agua abierta en el baño y se dirigió hasta allí, donde encontró una maleta de viaje con el cuerpo de la joven.

Tras el macabro hallazgo, los empleados del edificio dieron aviso inmediato a las autoridades, por lo que se desplegó un operativo en el sector para verificar la denuncia. Al llegar, los uniformados verificaron la maleta y confirmaron que estaba el cuerpo de una mujer.

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Autoridades realizan el levantamiento del cadáver de un agente de Policía, que murió cuando realizaba un procedimiento de control en el norte de Bogotá. Uno de los atacantes también murió. / Colprensa
Expertos realizaron el levantamiento del cadáver ante la mirada de los curiosos - crédito Colprensa

Ante la gravedad del caso, las autoridades abrieron una investigación y ahora están tras la pista de dos extranjeros que figuran en los registros de ingreso al edificio donde se hospedaba la víctima. El reporte del noticiero nacional indica que se trata de un estadounidense y un británico.

Entre tanto, se dio a conocer que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación inició las primeras verificaciones en el lugar y halló las pertenencias personales de la víctima, entre las que se encontraban dos pasaportes, uno de ellos estaba vencido y el otro aún vigente. Los dos tenían sellos de salidas hacia España.

Tras las primeras verificaciones, el cadáver fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal, donde los expertos forenses intentan establecer la fecha exacta de la muerte mediante recolección de huellas, rastros e indicios y verificación de movimientos de las personas que estuvieron con ella con el apoyo de las cámaras que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del edificio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades intentan establecer qué ocurrió dentro del apartamento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según se puede apreciar en las imágenes de seguridad y en los registros del lugar, la primera reserva se registró entre el 3 y el 7 de junio, periodo en el que aparece el ingreso de un ciudadano estadounidense oriundo del estado de Texas (Estados Unidos).

Luego, Villalba renovó su estadía entre el 7 y el 21 de junio. En ese segundo lapso, se registró el ingreso de un ciudadano de nacionalidad británica, que llegó el miércoles 17 de junio y se retiró al día siguiente, según las autoridades citadas por Noticias Caracol.

En videos del edificio, se puede observar al hombre inglés trasladando sábanas hacia la zona de la lavandería, por lo que las autoridades están adelantando su búsqueda.

El homicidio de Liyela Malaver revela el riesgo constante que enfrentan los trabajadores informales ante presuntas bandas de extranjeros que controlan el transporte y exigen pagos ilegales - crédito Colprensa
Los peritos reconstruyen las horas previas con rastros, grabaciones y entradas registradas en recepción - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el hallazgo ocurrió en inmediaciones del CAI Virrey, en la calle 95 con carrera 21, donde se encuentran varios edificios que funcionan como oficinas, aunque algunos de ellos son residenciales y hay apartamentos que se alquilan mediante plataformas digitales para el alojamiento de locales y turistas, modalidad que habría utilizado la joven para reservar el lugar durante unos días en los que se encontró con los dos extranjeros.

Por ahora, continúa avanzando la investigación y se está a la espera de una actualización en el reporte que permita determinar qué fue lo que ocurrió dentro de la habitación y cuál es la responsabilidad de los sujetos que visitaron a la víctima.

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