"Tomamos algo, hablamos un montón y después nos fuimos a pasar la noche juntos a un hotel cerca de casa. Esto ocurre hace tres meses y medio. Me dice que pasemos más tiempo juntos. Era una mina muy apagada, muy golpeada. Me hablaba de su ex novio, su ex marido, que era violento. Llegaba a llorar. Su ex novio vivió con ella en su casa durante cuatro años. Solíamos pasar todo el día juntos", agregó Bazterrica.