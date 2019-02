Oldham llegó con sacos a cuadros, uniformes que llevaron obedientemente al programa de televisión Than Your Lucky Stars, pero que desecharon en cuanto pudieron. La onda Beatles no era para ellos, los Stones eran otra cosa y esos domingos de febrero lo demostraron con creces. Oldham los vio una de esas noches y supo que en esos chicos tenía una mina de oro; había estudiado Publicidad y sabía cómo aplicarla. Pero con la fama y las oportunidades llegaría una baja dentro de la formación.