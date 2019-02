El mensaje de la hija mayor de Natacha Jaitt: “Estoy destruida”

Además, tiene un medio hermano de 12 años, Valentino, fruto de la relación de Natacha con Adrián Yospe. Según adelantó Ulises, él va a pedir su tenencia. "Me comuniqué con su familia para que le sacaran el celular. Me voy a encargar con una psicopedagoga de que le den la noticia. Soy muy fuerte y nadie me tumba, tengo que estar fuerte para mis sobrinos. Sé que ella (por Natacha) me está ayudando a seguir en este momento", dijo el conductor.