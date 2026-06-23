El Icetex anunció becas del 60% para maestrías virtuales en destacada universidad de Estados Unidos

La BIU abrió el 19 de junio de 2026 la postulación a becas del 60% para maestrías virtuales dirigidas a colombianos en el país y en el exterior - crédito Icetex

A partir del 19 de junio de 2026, la BIU, con sede en Miami, habilitó el proceso de postulación para su programa de becas del 60% en matrícula para maestrías cien por ciento virtuales, orientadas a colombianos residentes en el país y en el exterior. La iniciativa se realiza en alianza con el Icetex, que canaliza la recepción de solicitudes y la preselección de candidatos.

La convocatoria, cuyo cierre está programado para el 21 de agosto de 2026 a las 5:00 p. m., contempla maestrías en áreas como Administración de Negocios (con énfasis en Project Management, Gestión Deportiva, Marketing Digital, Inteligencia Artificial, Transformación Digital, Gestión de la Salud, Negocios Internacionales y Contabilidad), Educación Virtual (con énfasis en Inteligencia Artificial en Educación y Neurociencia aplicada a la Educación) y Software Informático con Inteligencia Artificial.

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Los programas tienen una duración de 18 meses, inician en octubre de 2026 y otorgan un título oficial estadounidense de maestría. La fecha de finalización está prevista para abril de 2028. La modalidad es completamente en línea, lo que permite a los seleccionados cursar sus estudios desde cualquier lugar.

De acuerdo con el Icetex, la oportunidad está abierta a profesionales colombianos mayores de 21 años y menores de 65 años al cierre de la postulación. Los aspirantes deben acreditar título universitario reconocido oficialmente, un promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0 en el pregrado, y al menos 12 meses de experiencia profesional en áreas relacionadas con el programa elegido.

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Los programas de maestría duran 18 meses, comienzan en octubre de 2026 y otorgan un título oficial estadounidense con finalización prevista para abril de 2028 - crédito Icetex

Además, es imprescindible contar con una carta de admisión previa expedida por BIU para el programa virtual correspondiente. El proceso de admisión y selección en la BIU es autónomo y externo al Icetex. La documentación incompleta, falsa o no traducida oficialmente al español (en caso de certificados en otros idiomas) será causal de descarte inmediato.

Proceso de postulación y obligaciones de los aspirantes

Para participar, los interesados deben realizar la preadmisión ante la universidad, recibir la carta de aceptación y cargar todos los documentos requeridos en la plataforma del Icetex, donde se gestiona la postulación y se evalúan los perfiles. El puntaje mínimo para aprobación es de 60 puntos base; quienes no lo alcancen no serán preseleccionados.

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Los aspirantes deben mantener un correo electrónico y número de celular activos durante todo el proceso, ya que serán los canales oficiales de notificación. La postulación a esta beca es excluyente respecto a otras becas de la BIU en la web del Icetex.

El Icetex recibe las solicitudes y realiza la preselección de candidatos para la convocatoria de becas de la BIU - crédito Icetex

La beca cubre el 60% del valor total de la matrícula en modalidad virtual. Los costos asociados al proceso de inscripción, formalización y cualquier gasto adicional no contemplado en la beca deberán ser asumidos por cada estudiante. Los candidatos no deben tener moras con el Icetex ni con fondos en administración al cierre de la convocatoria.

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Áreas de estudio y titulación

Entre las maestrías elegibles figuran los siguientes programas:

Maestría en Administración de Negocios Project Management

Maestría en Administración de Negocios con concentración en Gestión Deportiva

Maestría en Administración de Negocios con concentración en Coaching y Liderazgo

Maestría en Administración de Negocios con concentración en Gestión de la Salud

Maestría en Administración de Negocios con concentración en Marketing Digital

Maestría en Administración de Negocios con concentración en Inteligencia Artificial

Maestría en Administración de Negocios con concentración en Transformación Digital y Desarrollo de Negocios

Maestría en Administración de Negocios con concentración en Gestión de Negocios Internacionales

Maestría en Administración de Negocios con concentración en Contabilidad

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Inteligencia Artificial en Educación

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Neurociencia aplicada a Educación

CSE - Maestría en Ingeniería de Software Informático con Concentración en Inteligencia Artificial

La convocatoria exige que los profesionales colombianos tengan entre 21 y 65 años, título universitario, promedio mínimo de 3.7 y 12 meses de experiencia profesional - crédito Icetex

Finalmente, es clave resaltar que la postulación exige el cumplimiento estricto de todos los requisitos y la presentación de documentos válidos, conforme a lo establecido en la convocatoria. El Icetex verificará la situación financiera de los postulantes y descartará automáticamente a quienes presenten mora.

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