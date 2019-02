El animador también hará este año su clásico programa de televisión, Animales sueltos, que arranca su temporada número once. Al consultarle sobre cómo modifica su rutina la radio por la noche, Fantino aclara: "Este programa me mejora la rutina con 'Animales sueltos', ya que me permite viajar a capital tipo 18, tener una reunión de producción tipo 18:30 y también me permite salir a las diez de la noche y quince minutos más tarde ya poder estar en el estudio de 'Animales'. Me compacta todo, me mejora todo, voy a llegar mejor armado para hacer el programa de la noche".