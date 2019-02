Estar por arriba de su peso. "A veces me da vergüenza contarlo porque no lo creen y como me ven flaca, piensan que me muero de hambre y que voy al gimnasio todo el día. Y la realidad es que a mí me gusta tener dos o tres kilos de más, que me cuesta mantenerlos. Mi metabolismo quema calorías muy rápido, por eso tengo que hacer las cuatro comidas al día y acompañarlas con colaciones. Sé que haciendo eso, tengo el peso que me gusta, si una semana no lo cumplo, adelgazo y ya no me gusta. Yo como sano porque me gusta que sea saludable, no porque me cuide ni por estética. Pero también amo las milanesas, las papas fritas y los chocolates".