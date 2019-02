—Siempre digo que en ese aspecto me siento un privilegiado. No puedo hablar por todo el mundo, pero uno tiene conocimiento de muchas historias. Y yo puedo decir que tuve el privilegio de conocer el amor con Débora. No sé lo que me va a deparar el futuro. Pero, si no vivo más nada, yo ya viví un gran amor. Y creo que eso tiene que ver con la tranquilidad que uno puede tener para seguir adelante y quedarse instalado en los mejores recuerdos, que son los que te impulsan a seguir.