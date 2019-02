Por su parte, Mario Massaccesi reconoce que todavía le resulta "imposible" aceptar que "Débora no esté". "Para mí ella no murió: sigue estando presente -confía-. Y me cuesta asumir que ya no está entre nosotros, por lo menos en el plano físico. Aún hoy, yo no caí. Pero me parece que esa también es una buena manera de mantenerla viva: no hablar en pasado, sino hablar en presente. Y seguir recordándola todos los días".