"Lo que me pasa con esta clase de hombres es que siento que ellos se creen su propia mentira porque hacen naturalmente el acoso. Él no se da cuenta de que es un acosador porque para ellos es natural en su proceder con las mujeres, no entienden que tienen un problema grave y que lo que está haciendo está mal: lo naturalizan y creen que el acoso no sucede en sus vidas. Entonces es muy difícil que lo reconozcan", explicó.