—El arte sí es un hecho político, como todo. He visto obras como El mercader de Venecia que habla de un judío al que le prestan plata, y es una obra maravillosa de Shakespeare, o es una obra antisemita, depende del director. El arte es un hecho político. Ahora, si me preguntás en relación a si creo que el arte debe hablar de política, creo que depende del artista, si es genuino, de lo político, de lo actual o de lo pasado. No veo ningún problema si es genuino, si es honesto. Hay veces en que yo me siento más ante un panfleto que a un hecho artístico. Y si me preguntás si ensucia o no ensucia, depende del objetivo también del artista. Si el objetivo es llenar salas, cosa que es muy lícita, y sí, la realidad indica que muchas veces eso daña la convocatoria; pero la persona que lo hace sabe que daña la convocatoria y no se ve amedrentada por eso, entonces me parece que es posible. También creo que el actor es un ser que debe tender a ser lo más neutro posible para arroparse dentro de las características del rol que le toca: no es conveniente que cuando yo te vea tenga ya miles de imágenes referidas a tu vida en general y que me impidan a lo mejor entrar al rol porque tengo que llevar una impronta muy fuerte. Pero la gente que puede decidir por ese lado lo hace conscientemente, así que no creo que ni de un lado ni del otro sean ingenuos porque muchas veces se dice que se vacían las salas, de un lado o del otro, y el más damnificado es aquel que se siente con la sala vacía. Entonces no veo, yo no puedo juzgarlo eso.