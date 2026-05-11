Colombia

Cárcel para integrantes del Tren de Aragua que secuestraron y torturaron a un comerciante en Norte de Santander

Tras días de tortura y amenazas, la acción rápida de las autoridades permitió el rescate de la víctima y la detención de los señalados de tenerlo retenido para exigirle a sus allegados $80 millones por su liberación

Guardar
Google icon
La Gobernación de Antioquia incrementa la recompensa hasta $500 millones por información sobre los cabecillas del Clan del Golfo y La Terraza en el Suroeste - crédito Colprensa
El Tren de Aragua secuestró y torturó a comerciante venezolano - crédito Colprensa

Durante el 10 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que confirmó que los criminales señalados de retener a un comerciante en el departamento de Norte de Santander fueron enviados a prisión tras presentar las pruebas ante un juez de control de garantías.

Mediante un boletín oficial, las autoridades judiciales presentaron a los dos integrantes del Tren de Aragua como responsables de un caso de secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano. Además, se dio a conocer que, como parte de su actuar delictivo, exigieron un rescate de $80 millones a los familiares de la víctima.

PUBLICIDAD

El reporte indicó que Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado son los presuntos autores del secuestro y tortura de un trabajador que se desempeñaba en el sector.

Los criminales fueron presentados ante un juez que los envió a prisión - crédito Fiscalía General de la Nación
Los criminales fueron presentados ante un juez que los envió a prisión - crédito Fiscalía General de la Nación

El grupo de investigación determinó que el trabajador fue retenido el 29 de abril de 2026 en Norte de Santander, zona en la que los responsables mantuvieron a la víctima y se comunicaron con sus seres queridos para solicitar un pago de $80 millones para detener las torturas y asegurar su regreso a la libertad.

PUBLICIDAD

La víctima fue capturada por los criminales en el momento en el que se encontraba en un inmueble del corregimiento de Urimaco, situado en el municipio de San Cayetano. Más tarde, fue trasladado a una vivienda en el barrio 20 de Julio, en el municipio de Villa del Rosario. Mientras permanecía cautivo, el comerciante fue sometido a tortura y amenazas, y los presuntos responsables ejercieron las labores de vigilancia y custodia, por lo que ahora deben responder ante la justicia.

Tras la denuncia oportuna de los familiares, la intervención de las autoridades permitió el rescate y la detención de los implicados que tuvieron que presentarse a la primera audiencia durante el fin de semana en el que se celebraba el Día de la Madre. Allí, el juez determinó que serían enviados a un centro penitenciario bajo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra.

La Policía Nacional rescató a víctima de secuestro y tortura en Norte de Santander - crédito Colprensa
La Policía Nacional rescató a víctima de secuestro y tortura en Norte de Santander - crédito Colprensa

Intervención de las autoridades y rescate de la víctima

La acción inmediata del Gaula de la Policía Nacional fue clave para la resolución del caso, debido a que las unidades policiales rastrearon a los sospechosos y, tras recopilar pruebas, localizaron a la víctima en Villa del Rosario, donde fue liberada sin que su integridad corriera riesgo.

Por ahora, se confirmó que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, formuló cargos contra Palencia Garavito y Ortiz Amado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura, por lo que el juez penal de control de garantías a cargo del caso ordenó su ingreso en un centro carcelario.

La madre de la menor fue quien alertó a las autoridades - crédito Colprensa / Sergio Acero
La acción rápida de las autoridades permitió la detención y judicialización de los acusados - crédito Sergio Acero / Colprensa

De acuerdo con el ente judicial, la publicación de este caso contribuye a la transparencia en el accionar contra el crimen organizado ante los casos de extorsión que continúan presentándose en el territorio nacional.

Cómo denunciar extorsión en Colombia

Los ciudadanos que sean víctimas de extorsión en Colombia deben contactar de inmediato la línea 165 del Gaula, operada por la Policía Nacional y ñFuerzas Militares. Este canal de atención se encuentra habilitado las 24 horas para recibir denuncias y actuar de forma urgente.

Otra opción disponible es presentar la denuncia en línea mediante el portal oficial de la Policía Nacional. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación ofrece un mecanismo adicional para registrar estos casos.

Temas Relacionados

ExtorsiónTren de AraguaNorte de SantanderSecuestro ExtorsivoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de mayo

Cada sorteo es una nueva posibilidad. ¿Será uno de los afortunados de la noche?

Resultado Sinuano Noche hoy 10 de mayo

En video: Mujer se enfrentó a ladrón que intentó atracarla, la rápida reacción de la Policía permitió su captura

La evidencia de cámaras de seguridad permitió la identificación y posterior detención de un hombre de 27 años, señalado de hurtar el celular a una mujer en el norte de Bogotá

En video: Mujer se enfrentó a ladrón que intentó atracarla, la rápida reacción de la Policía permitió su captura

Antioquia campeona del Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Después de dos años, el departamento antioqueño gritó campeón en esta modalidad, con una delegación que, según Escobar, supo combinar juventud con experiencia

Antioquia campeona del Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Impuesto vehicular Bogotá 2026: el 15 de mayo vence el plazo para pagar con descuento, más de dos millones de personas deben declarar

La obligación tributaria incluye automóviles, motocicletas superiores a 125 c.c. y automotores de carga o pasajeros, con beneficios especiales para los modelos eléctricos e híbridos según lo establecido para ese periodo gravable

Impuesto vehicular Bogotá 2026: el 15 de mayo vence el plazo para pagar con descuento, más de dos millones de personas deben declarar

Iván Cepeda se aferra a un palo de mango para ganar la Presidencia de Colombia en primera vuelta: “Pasamos de lejos”

El aspirante utilizó la simbología cultural para fortalecer su mensaje político y consolidar la confianza de sus seguidores en la campaña electoral que avanza en medio de la carrera por ocupar la Casa de Nariño tras la salida de Gustavo Petro

Iván Cepeda se aferra a un palo de mango para ganar la Presidencia de Colombia en primera vuelta: “Pasamos de lejos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Laura Tobón y Lina Tejeiro abren el corazón: así celebran la maternidad y el Día de la Madre en redes sociales

Dueto argentino denuncia posible plagio entre su canción y ‘Choka Choka’, el éxito de Shakira y Anitta

Maluma anunció que será padre por segunda vez: confirmó la noticia a sus seguidores con tierna foto

Deportes

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Junior y Once Caldas: esta es la fecha

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Junior y Once Caldas: esta es la fecha

En video: James Rodríguez hizo doblete de asistencias; Quintero, gol y asistencia y Jorge Carrascal también anotó

Ginna Escobar, campeona nacional de gimnasia, cuenta su historia: así se convirtió en multimedallista para Antioquia

Junior tomó la ventaja de visita ante Once Caldas, y puso un pie en la semifinal: esto fue todo lo que pasó en el partido

SIC negó peritaje solicitado por Dimayor tras fallo de la Corte en caso de presunta colusión en fichajes