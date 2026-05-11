Cárcel para integrantes del Tren de Aragua que secuestraron y torturaron a un comerciante en Norte de Santander

El Tren de Aragua secuestró y torturó a comerciante venezolano - crédito Colprensa

Durante el 10 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que confirmó que los criminales señalados de retener a un comerciante en el departamento de Norte de Santander fueron enviados a prisión tras presentar las pruebas ante un juez de control de garantías.

Mediante un boletín oficial, las autoridades judiciales presentaron a los dos integrantes del Tren de Aragua como responsables de un caso de secuestro extorsivo y tortura de un comerciante venezolano. Además, se dio a conocer que, como parte de su actuar delictivo, exigieron un rescate de $80 millones a los familiares de la víctima.

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El reporte indicó que Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado son los presuntos autores del secuestro y tortura de un trabajador que se desempeñaba en el sector.

Los criminales fueron presentados ante un juez que los envió a prisión - crédito Fiscalía General de la Nación

El grupo de investigación determinó que el trabajador fue retenido el 29 de abril de 2026 en Norte de Santander, zona en la que los responsables mantuvieron a la víctima y se comunicaron con sus seres queridos para solicitar un pago de $80 millones para detener las torturas y asegurar su regreso a la libertad.

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La víctima fue capturada por los criminales en el momento en el que se encontraba en un inmueble del corregimiento de Urimaco, situado en el municipio de San Cayetano. Más tarde, fue trasladado a una vivienda en el barrio 20 de Julio, en el municipio de Villa del Rosario. Mientras permanecía cautivo, el comerciante fue sometido a tortura y amenazas, y los presuntos responsables ejercieron las labores de vigilancia y custodia, por lo que ahora deben responder ante la justicia.

Tras la denuncia oportuna de los familiares, la intervención de las autoridades permitió el rescate y la detención de los implicados que tuvieron que presentarse a la primera audiencia durante el fin de semana en el que se celebraba el Día de la Madre. Allí, el juez determinó que serían enviados a un centro penitenciario bajo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso en su contra.

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La Policía Nacional rescató a víctima de secuestro y tortura en Norte de Santander - crédito Colprensa

Intervención de las autoridades y rescate de la víctima

La acción inmediata del Gaula de la Policía Nacional fue clave para la resolución del caso, debido a que las unidades policiales rastrearon a los sospechosos y, tras recopilar pruebas, localizaron a la víctima en Villa del Rosario, donde fue liberada sin que su integridad corriera riesgo.

Por ahora, se confirmó que la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, formuló cargos contra Palencia Garavito y Ortiz Amado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura, por lo que el juez penal de control de garantías a cargo del caso ordenó su ingreso en un centro carcelario.

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La acción rápida de las autoridades permitió la detención y judicialización de los acusados - crédito Sergio Acero / Colprensa

De acuerdo con el ente judicial, la publicación de este caso contribuye a la transparencia en el accionar contra el crimen organizado ante los casos de extorsión que continúan presentándose en el territorio nacional.

Cómo denunciar extorsión en Colombia

Los ciudadanos que sean víctimas de extorsión en Colombia deben contactar de inmediato la línea 165 del Gaula, operada por la Policía Nacional y ñFuerzas Militares. Este canal de atención se encuentra habilitado las 24 horas para recibir denuncias y actuar de forma urgente.

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Otra opción disponible es presentar la denuncia en línea mediante el portal oficial de la Policía Nacional. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación ofrece un mecanismo adicional para registrar estos casos.