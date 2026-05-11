María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló el dolor con el que vive su hijo: “No me alcancé a despedir”

María Claudia Tarazona relató que la ausencia de Miguel Uribe Turbay sigue presente en la vida cotidiana del hogar y de su hijo Alejandro - crédito @maclaudiat/Instagram

El nombre de Miguel Uribe Turbay vuelve a aparecer en el relato íntimo de su familia, esta vez desde la voz de su esposa, María Claudia Tarazona, que abrió una ventana al duelo que atraviesa junto a sus hijos tras la muerte del dirigente político, que murió el 11 de agosto de 2025 tras luchar por su vida durante dos meses cuando fue víctima de un atentado sicarial.

La conversación pública se reactivó luego de una entrevista con Noticias Caracol el 10 de mayo de 2026, en la que María Claudia Tarazona expuso escenas cotidianas marcadas por la ausencia y por las preguntas de un niño de cinco años que aún busca respuestas frente a la pérdida de su padre.

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En su testimonio, la viuda de Miguel Urtbe Turbay puso el foco en los momentos nocturnos dentro de su hogar, donde la memoria del dirigente político que hace parte del Centro Democrático aparece entre silencios, rezos y palabras que dejan ver la dimensión emocional del duelo familiar.

Duelo familiar tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

“Cuando yo duermo a Alejandro, siempre saco a las niñas porque no lo dejan dormir, lo cogen a besos y lo desesperan. Saqué a las niñas del cuarto y me acosté con él y estábamos rezando y me dice: ‘Mamá, no me alcancé a despedir de mi papá’”, contó Tarazona en la entrevista.

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María Claudia Tarazona contó que su hijo Alejandro expresó su dolor al afirmar que no logró despedirse de su padre - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Tarzona relató que respondió a su hijo con un intento de consuelo, al recordarle los días en que acompañaron a Miguel Uribe Turbay en la clínica durante su estancia en cuidados intensivos: “Le digo que estoy segura de que papá sintió su amor”.

Alejandro, el hijo del líder asesinado, insistió en su sentir con una frase que marcó el momento: “No me pude despedir de él”, reveló Tarazona, además de señalar que la reacción del menor fue un llanto, una expresión que ella describió como surgida “desde el fondo de su corazón”.

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El papel de las hijas de Tarazona en el proceso de despedida familiar

El relato también incorporó la llegada de las otras hijas de Tarazona, que, aunque no son hijas biológicas de Miguel Uribe Turbay, lo conocieron desde muy pequeñas y lo asumieron como una figura paterna; ellas ingresaron a la habitación y lo rodearon con un abrazo mientras la familia sostenía la conversación en medio del momento emocional.

Allí, la ausencia del dirigente político tomó forma en palabras compartidas, que María Claurida Tarazona reveló: “Nosotras también hubiéramos querido despedirnos”.

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María Claudia Tarazona reveló que el menor reaccionó con llanto tras intentar comprender la muerte de su padre, lo que intensificó el impacto emocional dentro del hogar - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La viuda de Uribe Turbay afirmó que este episodio se convirtió en uno de los más duros desde el fallecimiento de su esposo, en un proceso familiar de adaptación a la vida sin él, cuando se acercan ya cerca de nueve meses desde su muerte.

“Así es la vida y es muy duro cuando tú tienes que decirle a tu hijo de cinco años ‘no te pudiste despedir de papá y ahora toca despedirnos de otra manera’”, concluyó en su entrevista para el medio en mención.

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El peso que María Claudia Tarazona carga con su familia tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La historia de la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay marcó uno de los episodios más dolorosos de la política reciente del país. El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña, cuando un menor de edad le disparó en tres ocasiones, dos de ellas en la cabeza.

Miguel Uribe Turbay fue víctima de un ataque armado durante un evento de campaña, hecho que derivó en su hospitalización en estado crítico - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El dirigente permaneció en estado crítico durante semanas en una unidad de cuidados intensivos. Su esposa, María Claudia Tarazona, relató en su momento que la lucha médica se extendió por dos meses hasta su fallecimiento; fue un tiempo que describió como un periodo de preparación emocional y espiritual ante la gravedad del cuadro clínico.

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Uno de los momentos más difíciles para la familia llegó con la explicación a su hijo menor, Alejandro. Tarazona contó que debió enfrentar la tarea de comunicarle la situación con palabras sencillas frente a un hecho violento que cambió por completo la vida del hogar; de hecho, el niño reaccionó con preguntas y llanto al intentar comprender la ausencia de su padre.

Durante las honras fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá, María Claudia Tarazona habló del vacío que dejó Uribe Turbay en su familia y del impacto emocional en sus hijos. En su mensaje, en ese momento, pidió sostener la vida familiar desde el amor y la ausencia de rencor, mientras recordó la huella personal y afectiva que dejó el excongresista en su entorno más cercano.

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