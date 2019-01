"Yo no quería partir antes de pisar un escenario con mi hijo; y ahora que se me da el gusto, me siento realizado. Federico me corrige cosas y yo le digo: 'Sí, señor'. Porque en esto él no es mi hijo: es el director. Él casi todos los días me corrige cosas. Es un fenómeno el pibe, tiene una visión estupenda", lo halagó Bal, quien también tuvo elogios para Sol Pérez y Mica Viciconte.