"Quiero justicia, nada más que justicia. Quiero una justicia de pantalones largos, no de pantalones cortos. Que pague lo que hizo, que se pudra en la cárcel. No solo justicia para mi madre, sino para todas las mujeres de esta tierra, no tienen derecho a ser golpeadas, ni agredidas, no lastimadas, ni nada", cerró.