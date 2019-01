— Totalmente lindo y positivo el 2018. El destino y la vida te da sorpresas que no te imaginás. Fue algo que merecía porque llevo 25 años dando clases de teatro. En abril de este año recibí la invitación de APTRA a través del presidente Luis Ventura para que mi Estudio de Teatro que funcionaba en varias salas porteñas se mudara a la sala de la entidad. La casa del Martín Fierro. El lugar se pintó y acondicionó para recibirnos con las más de 150 almas que estaban a mi cargo y así me convertí en el profesor de la institución. Me siento como si hubiese ganado el Martín Fierro al mejor maestro. Hay cientos de profesionales que ejercen esta actividad y me tocó a mí.