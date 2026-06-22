Abelardo de la Espriella sigue recibiendo felicitaciones del exterior tras preconteo electoral: primera ministra de Italia y El Salvador enviaron sus mensajes

Líderes y gobiernos del mundo siguen expresando sus felicitaciones a Abelardo de la Espriella - crédito Juan Diego López/EFE

Según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial con 12.959.542 votos y asumirá la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030.

Por este motivo, dirigentes y gobiernos de distintos países continúan enviando sus felicitaciones a Abelardo de la Espriella.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, compartió un mensaje de felicitación a De la Espriella y aseguró que está lista para trabajar de manera conjunta para consolidar las relaciones bilaterales con Colombia.

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“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella, nuevo Presidente electo de la República de Colombia. Firme en su ya profundo vínculo personal con Italia, estoy lista para colaborar juntos y desarrollar aún más nuestras ya sólidas relaciones bilaterales”, indicó Meloni.

Giorgia Meloni envió un mensaje de felicitación a De la Espriella y aseguró que se encuentra lista para trabajar de manera conjunta para consolidar las relaciones bilaterales con Colombia - crédito @GiorgiaMeloni/X

La primera ministra de Italia indicó que trabajarán de manera unida para luchar contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales. Meloni cerró su mensajes diciendo que espera ver pronto a Abelardo de la Espriella en Italia.

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“Trabajaremos unidos por el crecimiento económico, la estabilidad y la seguridad internacional, y para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, en señal de la cercanía entre nuestras Naciones. ¡Mis mejores deseos en su labor, Presidente Abelardo de la Espriella lo espero en Italia", puntualizó Giorgia Meloni.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que la victoria del abogado y candidato de Defensores de la patria, es “una oportunidad para la paz”.

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“La victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia significa sacar a la ultraizquierda del poder y dar una oportunidad a la paz. Ha dicho que gobernará para todos, “sin vencedores ni vencidos”: lo mejor para este querido país hermano. Felicidades", indicó.

Isabel Díaz Ayuso afirmó que la victoria del abogado y candidato de Defensores de la patria, es “una oportunidad para la paz” - crédito @IdiazAyuso/X

El Gobierno de El Salvador envió un mensaje de felicitación a De la Espriella, y expresaron su voluntad para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

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“El Gobierno de El Salvador felicita a Abelardo de la Espriella por ser electo como Presidente de la República de Colombia. Deseamos éxitos en esta nueva etapa y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones”, expresaron.

El Salvador expresó su voluntad para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones - crédito @PresidenciaSV/X

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, señaló que con la victoria de Abelardo de la Espriella, la región "avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad". Afirmó que seguirán trabajando de manera conjunta con Colombia para “el bienestar de nuestros pueblos”.

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“Felicito a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las urnas y al pueblo colombiano por una jornada democrática ejemplar. Nuestra región avanza con paso firme hacia un nuevo tiempo de libertad, democracia y progreso. Desde Bolivia le deseamos éxito en la gran responsabilidad que asume; seguiremos trabajando juntos por la integración y el bienestar de nuestros pueblos”, indicó Rodrigo Paz.

Rodrigo Paz afirmó que seguirán trabajando de manera conjunta con Colombia para “el bienestar de nuestros pueblos” - crédito @Rodrigo_PazP/X

La Cancillería de Ecuador expresaron su intención de trabajar de manera conjunta “con las autoridades electas” con el objetivo de brindar seguridad a ambos países.

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"El Ecuador expresa sus felicitaciones al Presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su Vicepresidente, José Manuel Restrepo, por el respaldo mayoritario otorgado por la ciudadanía en las urnas para conducir destinos de su nación", indicó la Cancillería del país latinoamericano.

La Cancillería de Ecuador expresaron su intención de trabajar de manera conjunta “con las autoridades electas” con el objetivo de brindar seguridad a ambos países - crédito Cancillería de Ecuador