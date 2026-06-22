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Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a Ábalos y a Koldo a 24 y 19 años, respectivamente. Y aunque al empresario también le han caído 4 años y medio, no entrará en prisión

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El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). (Europa Press)
El empresario Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). (Europa Press)

Colaborar con la Justicia le ha salido muy bien a Víctor de Aldama. Un mes y medio después de que el caso quedara visto para sentencia, el Tribunal Supremo ha condenado este lunes por unanimidad a José Luis Ábalos y Koldo García a 24 y 19 años de prisión, respectivamente. Y aunque el tribunal también ha condenado a 4 años y medio al empresario, ha decidido suspender la ejecución de la pena por haber colaborado con la Justicia, es decir, por su aportación al “descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad”.

Esta decisión por unanimidad del tribunal ha sido una de las decisiones más polémicas de la sentencia. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta se convierte en “una sentencia tremendamente aleccionadora”.

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¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis”, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión", ha escrito en un mensaje en la red social X.

En declaraciones esta misma mañana tras conocerse la sentencia, Aldama le decía a los medios de comunicación que estaba “satisfecho” con la decisión y le mandaba un mensaje a los “demás que vienen detrás”. Ha insistido además en que los magistrados “son justos al final y que la colaboración en este país sirve”.

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“Estoy satisfecho con la sentencia y espero con que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren”. ha afirmado.

Para el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la suspensión de pena de Aldama se trata exactamente de esa invitación para que surjan más colaboradores en las otras causas que tiene advierteo el PSOE, un “mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros”, en referencia al caso Zapatero y al caso de las cloacas del PSOE.

Si ‘colaboras’ libras. Concretamente, 3 años menos por cada programa en Horizonte. Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar, no resistir", ha apuntado Rufián.

Los argumentos del Supremo para suspender su pena

El tribunal describe a Víctor de Aldama como un empresario español con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos. Fue en 2018 cuando conoció a Koldo a través de su hermano y eso le llevó también al ministro de Transportes José Luis Ábalos.

En los meses siguientes, el ministro, a través de su asesor, encomendó a Víctor de Aldama diversas gestiones de mayor o menor entidad, coincidiendo también los tres en distintos acontecimientos, explica el tribunal. Por ejemplo, en su condición de agregado comercial en Oaxaca (México), Aldama participó en las reuniones con el gobernador de la región mexicana de Oaxaca, Alejandro Murat, que se celebraron en Madrid los días 10 y 11 de diciembre de 2018, y a las que asistió, entre otros altos cargos del Gobierno español, José Luis Ábalos. El 4 de febrero de 2019, acompañó al ministro Ábalos y a su asesor Koldo García a un viaje a México, que tenía por objeto la promoción de los intereses de empresas españolas en licitaciones públicas de este país. Víctor de Aldama también aportó sus conexiones con políticos venezolanos para preparar diversos encuentros en la sede federal del PSOE con quien entonces, julio de 2019, desempeñaba el cargo de secretario de Organización.

Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo (Tribunal Supremo - Europa Press)
Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo (Tribunal Supremo - Europa Press)

En la organización así conformada, Víctor de Aldama era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García.

La figura de Aldama era, por tanto, importante y fundamental para la organización y según el Supremo la colaboración de “los llamados ‘arrepentidos’ constituye un instrumento muy importante en la lucha contra la delincuencia organizada”. Y aunque explican que “no hubo abandono voluntario de las actividades delictivas”, eso no obsta a que puedan “tomar en consideración la colaboración activa con la justicia prestada por este acusado, como merecedora de una atenuante analógica de confesión y colaboración“.

Explican desde el Supremo lo complicado que es que funcione el control normativo cuando un ministro está implicado en la propia organización corrupcta, por lo que “sólo la declaración incriminatoria de un coautor ha posibilitado la investigación y, ahora, la condena. Organización delictiva de la que formaba parte el coacusado, Víctor Aldama, lo que tiene su indudable relevancia, puesto que solo quien ha cometido tales delitos, desde su integración en ese entramado delictivo, puede ofrecer detalles definitivos para su completo esclarecimiento e identificación de todos los posibles responsables”.

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