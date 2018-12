Uno de sus lemas: "La cocina se puede simplificar". Así fue como escribió Cocina fácil para la mujer moderna, recetas de elaboración sencilla, con ingredientes simples de conseguir y sin demasiado tiempo de preparación. El libro se convirtió en un exitazo de ventas con sucesivas ediciones, y desde hace 40 años se sigue manteniendo en los catálogos. "Cocina fácil… lleva un millón 500 mil ejemplares vendidos. Primero me llamaron de la editorial y me dijeron que preparara una maqueta del libro. Yo no quería el texto clásico, era aburrido, así que en cada capítulo le puse lo que me parecía importante, cómo con lo que te queda en la heladera hacer un plato y poder ampliarlo. Así fue que salió ese libro… Tuvo tanto éxito, y no cobré regalías. No sabía qué iba a pasar, por el libro me pagaron un montón, pero imaginate lo que ganaron ellos con el correr de los años sin pagar regalías", contó alguna vez para el sitio Castelar Digital.