Aunque digan que las cosas no terminan bien con Pol-ka, se sabe que Adrián Suar co-producirá junto a Nacho Laviaguerre y Gustavo Yankelevich la comedia Piso de soltero que Cabré protagonizará el año que viene en el teatro Lola Membrives. Televisión y teatro no son lo mismo, pero cuesta pensar en Cabré fuera de Pol-ka (Suar mediante) pero producido por él en teatro. Por lo pronto los rumores cobran veracidad al no ver al actor en la promoción del canal con sus figuras. El tiempo dirá.