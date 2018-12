"No ahorres para tener la casa en el country con el labrador y el marido con cara de ganso que es un embole pero es bueno y ya fue tu familia lo quiereeee. ¡NOOOO! buscá enamorarte mucho del que la vida quiera y aposta ahí, no plantes un árbol, no leas un puto libro si no queres y los hijos…vos fíjate, te rompen toda la casa y no dormís nunca más… (Momo te amo). Adiós querido seguidor, vete a ser feliz! Gracias por estar acá conmigo un ratito siempre", finalizó el posteo que publicó Jimena Barón horas antes de celebrar la Navidad.