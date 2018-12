"Mi padre es muy, muy feliz y su nivel de vida cuando él tenía mi edad no era nada comparado al mío y, sin embargo, ¿sabes? Me siento en mi casa y me quejo y protesto y él, precisamente, no lo entiende. No sé por qué, pero creo que es solo el modo en que es nuestra generación", había dicho en una entrevista para la televisión japonesa. Corría 1994 y Richey giraba con su banda por Tokio.