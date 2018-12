"Bert era el hombre menos ambicioso que conocí en mi vida. Yo era apenas un chico y ni siquiera sabía lo que era la ambición. Pero era consciente de las limitaciones. La sociedad y el ambiente en el que había crecido me quedaban chicos", reflexiona Richards en "Vida". En el documental Under the Influence, el músico cuenta que estuvo alejado de su padre por 20 años y tras el reencuentro no se separaron más por otros 20 años.